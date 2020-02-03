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3 лютого • оновлено в 16:15
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На Одещині зловили кур'єра з кокаїном. Фото

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На Одещині в пункті пропуску "Кучурган" на кордоні з Молдовою співробітники СБУ затримали наркокур'єра з кокаїном і амфетаміном.

Близько 100 грамів порошку з Євросоюзу чоловік намагався провезти в Молдову. Про це повідомили в прес-службі СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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Вилучили кокаїну на 1 млрд грн: під Одесою затримали велику партію наркотиків

Як зазначили у відомстві, в жовтні минулого року в Одесі був затриманий спільник кур'єра. Він організував поштовий канал переправлення психотропів в Україну. Товар він збував на території нашої країни, а також відправляв покупцям за кордон.

Стосовно обох відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України (Контрабанда наркотиків). Вона передбачає від 10 до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

На Одещині зловили кур'єра з кокаїном

На Одещині зловили кур'єра з кокаїном

СБУ

На Одещині зловили кур'єра з кокаїном

На Одещині зловили кур'єра з кокаїном

СБУ

На Одещині зловили кур'єра з кокаїном

На Одещині зловили кур'єра з кокаїном

СБУ

На Одещині зловили кур'єра з кокаїном

На Одещині зловили кур'єра з кокаїном

СБУ

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під Одесою в селі Олександрівка на спеціальному підприємстві співробітники СБУ спалили в печі майже 4 тонни різних наркотиків на 100 мільйонів доларів.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
Служба безпеки України новини Одеси
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