В Одеській області згорів автомобіль прокурора, якого пов'язують із земельними махінаціями в курортній Затоці.

Подія трапилася вночі 10 березня в місті Білгород-Дністровський, пише "Бессарабія INFORM" з посиланням на місцевий підрозділ ДСНС (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

Пожежа сталася на автомобільній стоянці поряд з житловими будинками на вулиці Провадійська. Повідомлення про загорання надійшло на спецлінію 101 в 03:48. Прибувши на виклик, рятувальники встановили, що горить автомобіль Mitsubishi Lancer. Протягом півгодини пожежу було ліквідовано. В результаті загорання практично повністю вигорів моторний відсік іномарки.

Причина та обставини події з'ясовуються.

На Одещині згоріла прокурорська іномарка bessarabiainform

Як вдалося встановити, згорілий легковик належить працівнику прокуратури Білгорода-Дністровського Артему Євглевському. Відзначимо, що це ім'я фігурує в ЗМІ в новинах про земельні махінації в курортній Затоці.

На Одещині згоріла прокурорська іномарка bessarabiainform

На Одещині згоріла прокурорська іномарка bessarabiainform

На Одещині згоріла прокурорська іномарка bessarabiainform

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині в селі Саф'яни Ізмаїльського району пізно увечері 9 березня місцевий житель за кермом легкового автомобіля Opel Ascona з невідомих причин в'їхав в дерево, після чого машина загорілася. В результаті ДТП водій загинув. Пасажир легковика у важкому стані був доставлений в лікарню.

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