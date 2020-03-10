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10 березня • оновлено в 13:50
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На Одещині згоріла прокурорська іномарка. Фото

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В Одеській області згорів автомобіль прокурора, якого пов'язують із земельними махінаціями в курортній Затоці.

Подія трапилася вночі 10 березня в місті Білгород-Дністровський, пише "Бессарабія INFORM" з посиланням на місцевий підрозділ ДСНС (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

Пожежа сталася на автомобільній стоянці поряд з житловими будинками на вулиці Провадійська. Повідомлення про загорання надійшло на спецлінію 101 в 03:48. Прибувши на виклик, рятувальники встановили, що горить автомобіль Mitsubishi Lancer. Протягом півгодини пожежу було ліквідовано. В результаті загорання практично повністю вигорів моторний відсік іномарки.

Причина та обставини події з'ясовуються.

На Одещині згоріла прокурорська іномарка

На Одещині згоріла прокурорська іномарка

bessarabiainform

Як вдалося встановити, згорілий легковик належить працівнику прокуратури Білгорода-Дністровського Артему Євглевському. Відзначимо, що це ім'я фігурує в ЗМІ в новинах про земельні махінації в курортній Затоці.

На Одещині згоріла прокурорська іномарка

На Одещині згоріла прокурорська іномарка

bessarabiainform

На Одещині згоріла прокурорська іномарка

На Одещині згоріла прокурорська іномарка

bessarabiainform

На Одещині згоріла прокурорська іномарка

На Одещині згоріла прокурорська іномарка

bessarabiainform

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині в селі Саф'яни Ізмаїльського району пізно увечері 9 березня місцевий житель за кермом легкового автомобіля Opel Ascona з невідомих причин в'їхав в дерево, після чого машина загорілася. В результаті ДТП водій загинув. Пасажир легковика у важкому стані був доставлений в лікарню.

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Місце
Україна Одеса
Теги
пожежа новини Одеси
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