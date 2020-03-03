В Одесі оголосили про підозру громадянину Таджикистану, якого підозрюють в жахливому подвійному вбивстві немолодої сімейної пари бізнесменів на Одещині в березні 2019 року, яких в упор розстріляли з "обріза" у власному будинку.

Подяку слідчим поліції і працівникам прокуратури за розкритий резонансний злочин висловив на своїй Facebook-сторінці начальник слідчого управління ГУНП в Одеській області Сергій Шайхет (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

Вбивство подружжя сталося 1 березня 2019 року в селі Самойлівка Ширяївського району Одеської області. Убитих виявили сусіди. 52-річний чоловік і його 50-річна дружина були розстріляні в упор з "обріза". З будинку нічого не пропало, крім вмісту сейфа, який не був зламаний.

Незабаром з'ясувалося, що "другом" розстріляної сім'ї довгий час був ще один місцевий бізнесмен, уродженець Таджикистану 1961 року народження. Відпрацьовуючи версію про його причетність, слідство з'ясувало, що загиблі перед смертю збирали гроші на автомобіль, про що знав сімейний "друг", який часто бував у них в гостях. Подружжя встигло накопичити близько 10 тисяч доларів, коли у зловмисника визрів план.

Придбавши "обріз" гвинтівкис 16-го калібру і боєприпаси, чоловік приїхав в гості до потенційних жертв, які не очікували від гостя нічого поганого. Господар провів його в літню кухню, де був розстріляний в спину двома пострілами в упор. Потім був "контрольний" в голову, після чого гість зайшов у будинок і почав бити господиню, вимагаючи ключі від сейфа. Жінка віддала їх, а потім злочинець розстріляв в упор і її. Також в спину. Викравши з сейфа 10 тисяч доларів і 30 тисяч гривень, зловмисник зник.

Днями його затримали і 2-го березня суд помістив підозрюваного в СІЗО. Його судитимуть за статтями "розбій", "незаконне поводження зі зброєю" і "умисне вбивство двох і більше осіб з корисливих мотивів". Затриманому загрожує покарання, аж до довічного позбавлення волі.

На Одещині затримано підозрюваного у резонансному подвійному вбивстві Сергій Шайхет / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жителя Одеської області знайшли цілий арсенал вогнепальної зброї та боєприпасів, включаючи кулемети, снайперські гвинтівки і понад 2,5 тисяч патронів і гільз. Все це чоловік зберігав у гаражі, який він знімав в одному з населених пунктів Лиманського району Одеської області.

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