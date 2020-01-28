На Одещині суд відправив на 8 років за ґрати 52-річного чоловіка, який до смерті забив свою співмешканку.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.

Слідство встановило, що в наприкінці 2017 чоловік приїхав в селище міського типу Любашівка, де познайомився з місцевою мешканкою і оселився у неї вдома.

Періодично між парою виникали конфлікти. Під час одного з них в березні 2018 року чоловік в люті накинувся на свою цивільну дружину і сильно побив. Отримані травми від ударів по голові виявилися несумісні з життям.

Засуджений раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за умисне вбивство.

На Одещині засудили чоловіка, який забив до смерті свою дружину delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селі Орлівщина Дніпропетровської області 24-річний чоловік задушив дружину, яка перебувала на дев'ятому місяці вагітності.

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