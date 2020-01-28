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28 січня • оновлено в 14:04
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На Одещині засудили чоловіка, який забив до смерті свою дружину

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На Одещині суд відправив на 8 років за ґрати 52-річного чоловіка, який до смерті забив свою співмешканку.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.

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Слідство встановило, що в наприкінці 2017 чоловік приїхав в селище міського типу Любашівка, де познайомився з місцевою мешканкою і оселився у неї вдома.

Періодично між парою виникали конфлікти. Під час одного з них в березні 2018 року чоловік в люті накинувся на свою цивільну дружину і сильно побив. Отримані травми від ударів по голові виявилися несумісні з життям.

Засуджений раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за умисне вбивство.

На Одещині засудили чоловіка, який забив до смерті свою дружину

На Одещині засудили чоловіка, який забив до смерті свою дружину

delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селі Орлівщина Дніпропетровської області 24-річний чоловік задушив дружину, яка перебувала на дев'ятому місяці вагітності.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
вбивство новини Одеси
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