На Одещині водій загинув у вогняній ДТП. Фото страшної аварії

На Одещині в селі Саф'яни Ізмаїльського району пізно увечері 9 березня місцевий житель за кермом легкового автомобіля Opel Ascona з невідомих причин в'їхав в дерево, після чого машина загорілася.

Про це повідомляє bessarabiainform.com (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Водія і пасажира свідки події дістали з салону до приїзду пожежників. Рятувальники пізніше загасили полум'я. Постраждалих швидка відвезла в лікарню, де водій помер. Пасажир з серйозними ушкодженнями зараз знаходиться у відділенні травматології. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

На Одещині водій загинув у вогняній ДТП bessarabiainform.com

На Одещині водій загинув у вогняній ДТП bessarabiainform.com

На Одещині водій загинув у вогняній ДТП bessarabiainform.com

На Одещині водій загинув у вогняній ДТП bessarabiainform.com

На Одещині водій загинув у вогняній ДТП bessarabiainform.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області в результаті лобового зіткнення легковиків Renault і "ВАЗ" загинув водій Жигулів. Аварія трапилася в селі Прибрежне Білгород-Дністровського району.

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