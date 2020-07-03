На Одещині від опіків загинула 5-річна дівчинка: поліція розслідує вбивство

В Одеській області померла 5-річна дівчинка Катя, яка отримала опіки четвертого ступеня 35% тіла.

Як повідомила в Facebook волонтерка Катерина Ножевникова, дитина померла в опіковому відділенні лікарні.

"Маленька Катя померла. Травми, несумісні з життям. Гроші, зібрані для Каті, залишаємо для діток, які потраплять в опікове", – йдеться в повідомленні ..

Раніше Ножевникова розповіла подробиці трагедії, яка трапилася в одному з сіл Одеської області.

"Мати дівчинки виховує трьох дітей сама. Батько приїжджає раз на два роки. Виплата від держави 4200 грн на всіх дітей. Великий город і щоденна робота, щоб виростити щось на прожиток. Корова, яку потрібно доїти. І дітки, які через усе це найчастіше самі по собі", – повідомила волонтерка.

Попередньо встановлено, що вогонь виник через необережне поводження з сірниками. Крім того, дитині з опіками викликали "швидку допомогу" лише на наступний день після події.

"Сірники, синтетична майка і повна відсутність знань, як надавати першу допомогу і наскільки небезпечні опіки. Палаючу майку зняли разом зі шкірою", – поділилася Ножевникова.

У пресслужбі ГУ НП в Одеській області ТСН повідомили, що за даним фактом розпочато кримінальне провадження за п.2, ст.115 КК України.

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