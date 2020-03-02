На Одещині "ВАЗ" влаштував смертельну ДТП на зустрічній. Фото

В Одеській області в результаті лобового зіткнення легковиків Renault та "ВАЗ" загинув водій Жигулів.

Аварія трапилася в селі Прибережне Білгород-Дністровського району Одеської області, повідомили в прес-службі обласної поліції (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

Дорожньо-транспортна пригода, що сталася ввечері 1 березня, відбулася з вини 31-річного водія "ВАЗ". Як було встановлено, він не впорався з керуванням і вилетів на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з іномаркою. В результаті винуватець ДТП загинув в кареті "швидкої" по дорозі в лікарню.

На Одещині "ВАЗ" влаштував смертельне ДТП на зустрічній ГУНП в Одеській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області слідчий поліції приїхав оформляти ДТП в стані алкогольного сп'яніння. Про це на спецлінію "102" повідомили самі учасники аварії, які очікували слідчу групу.

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