На Одещині в трубі шкільної котельні знайшли тіло 17-річного хлопця

У місті Кілія (Одеська область) в трубі шкільної котельні виявили мертвим 17-річного хлопця.

Як сказано на сайті Головного управління Національної поліції в Одеській області, юнака розшукували з 30 червня.

На розшук було орієнтовано особовий склад поліції і громадськість. Батько хлопця знайшов його в 20-метровій трубі в суботу, 4 липня.

Попередня причина смерті – самогубство. Однак відомості за фактом зникнення поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство").

Фото - Національна поліція

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі в посадці виявили тіло чоловіка. На його тілі були сліди гару, а його голова була присипана землею.