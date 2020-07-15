На Одещині в психлікарні трапився спалах COVID-19: на карантині все село

Спалах коронавірусу (COVID-19) в психіатричній лікарні в селі Олександрівка Одеської області міг трапитися через медпрацівника, який заніс інфекцію.

На даний момент хворобу підтвердили у семи пацієнтів і п'яти співробітників лікарні. Заражені пацієнти лежали в геронтлогічном відділенні, тобто все відносяться до групи ризику за віком, повідомляє ТСН.

"Ймовірно, що медичний працівник, який заразився побутовим шляхом, заніс цю інфекцію на територію лікувального закладу", – розповіла головна лікарка Одеського обласного центру соціально значущих хвороб Світлана Єсипенко.

Всього в психлікарні більше 400 пацієнтів і 350 медичних працівників. Всім, хто контактував з інфікованими, проводять ПЛР-тестування. Після виявлення COVID-19 все відділення лікарні працюють в режимі обсервації.

Також карантинні заходи поширилися і в самій Олександрівці: закриті кафе і магазини, крім продовольчого. Місцевим жителям заборонено відвідувати дитячі та спортивні майданчики. Сільська амбулаторія і пункт ветеринарної медицини перейшли на дистанційну роботу: надають консультації по телефону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 13 липня для боротьби з поширенням COVID-19 посилили карантин.