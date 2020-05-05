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6 травня • оновлено в 07:15
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На Одещині в порту "Південний" знайшли рекордні 53 кг кокаїну. Фото і відео

3.1т
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В Одеській області в морському порту "Південний" затримали рекордну в цьому році партію кокаїну – 53,4 кг.

Як ідеться в повідомленні Держприкордонслужби, у спецоперації брали участь також співробітники СБУ і прокуратури.

"Орієнтовна вартість вилученого елітного наркотику на чорному ринку становить понад 200 млн грн. За цим фактом проводяться слідчі дії", – написано в заяві.

Наркотики помістили до сховків, обладнаних із використанням технічних порожнин контейнера з бананами, який прибув з Еквадору. Всього було 45 брикетів, кожен із них був обгорнутий у свинцеві упаковки, щоб зменшити ймовірність виявлення їх за допомогою сканерів або службових собак. Також кожен пакет був "прикрашений" зображенням міньйона.

В Одеській області знайшли 53 кг наркотиків

В Одеській області знайшли 53 кг наркотиків

ssu.gov.ua

В Одеській області знайшли 53 кг наркотиків

В Одеській області знайшли 53 кг наркотиків

ssu.gov.ua

В Одеській області знайшли 53 кг наркотиків

В Одеській області знайшли 53 кг наркотиків

ssu.gov.ua

В Одеській області знайшли 53 кг наркотиків

В Одеській області знайшли 53 кг наркотиків

ssu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Одесі копи вимагали від дилера продавати їхні наркотики. Вони були затримані при отриманні хабара.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Одеса
Тег
наркотики
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