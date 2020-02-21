У ніч на 21 лютого в поліцію райцентру Рені на Одещині надійшло повідомлення від 32-річної місцевої жительки, що у дворі будинку її родичів пролунали вибухи.
На місце виїхала слідчо-оперативна група. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
Правоохоронці виявили у дворі сліди від вибухів гранат. У будинку осколками були пошкоджені двері та вікна. Ніхто не постраждав.
Поліцейські встановлюють обставини події і особистість того, хто міг бути до неї причетний. Кримінальне провадження відкрито за статтею "Хуліганство".
На Одещині у дворі приватного будинку підірвали гранати
od.npu.gov.ua
На Одещині у дворі приватного будинку підірвали гранати
od.npu.gov.ua
На Одещині у дворі приватного будинку підірвали гранати
od.npu.gov.ua
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, п'яний пенсіонер з Окнянского району на Одещині мало не підірвав гранатою своїх приятелів, коли вони прийшли до нього в гості, бо не впізнав їх.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал