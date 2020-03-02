У жителя Одеської області знайшли цілий арсенал вогнепальної зброї та боєприпасів, включно з кулеметами, снайперськими гвинтівками і цілою купою патронів і гільз.

Все це чоловік зберігав в гаражі, який він знімав в одному з населених пунктів Лиманського району Одеської області, повідомили в прес-службі обласної поліції (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, поліцейські вилучили два кулемети, дві гвинтівки, оптичний приціл, пістолет, 8 магазинів, 4 банки з порохом, півтисячі патронів і куль, а також півтори тисячі гільз.

За словами 38-річного затриманого, зброю і частину боєприпасів він придбав через Інтернет і зберігав в гаражі для власних потреб. Яких саме, підозрюваний пояснити не зміг.

На Одещині у чоловіка знайшли арсенал зброї на міні-армію ГУНП в Одеській області

На Одещині у чоловіка знайшли арсенал зброї на міні-армію ГУНП в Одеській області

Вилучена зброя направлена на експертизу. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Підозрюваному загрожує до 7 років в'язниці.

На Одещині у чоловіка знайшли арсенал зброї на міні-армію ГУНП в Одеській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області суд засудив до 10 років в'язниці чоловіка, який забив до смерті дружину, залишивши без матері 4 дітей. Молодшій дитині на момент смерті матері було всього два місяці.

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