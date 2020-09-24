На Одещині трапилася велика ДТП: двоє загиблих і 4 поранених. Фото

У ніч на 24 вересня в Одеській області в Овідіопольському районі в ДТП загинуло двоє людей.

Як повідомляє пресслужба ГУ НПУ регіону, ще чотирьох людей з травмами доставили до лікарні.

"21-річний водій Toyota Cresta не впорався з керуванням, в результаті чого автомобіль, в якому знаходилися шестеро молодих людей у віці від 18 до 21-го року, перекинувся в кювет. 18-річний хлопець від отриманих травм загинув миттєво, 19-річний – помер в лікарні, інших постраждалих доставили до медичного закладу", – йдеться в повідомленні.

Глава Овідіопольського відділу поліції Олег Чукань додав, що 21-річного водія, який отримав незначні травми, затримали.

Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі п'яний водій на Lexus влетів у два припарковані автомобілі і перекинувся.