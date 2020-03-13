В Одеській області судитимуть двох матерів, чиї четверо дітей стали жертвами пожежі в приватному будинку. Трагедія трапилася минулого літа в Окнянском районі.

Жінкам закидають злісне невиконання обов'язків по догляду за дітьми, що спричинило їх загибель, повідомили в прокуратурі Одеської області (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

Як було встановлено, увечері 30 червня 2019 року дві жінки разом з чотирма малолітніми дітьми організували відпочинок з вживанням спиртного у дворі одного з приватних будинків. Під впливом алкоголю підозрювані залишили дітей ночувати одних.

На наступний день близько 8 ранку в будинку виникла пожежа, з якої четверо дітей 2017, 2018 і 2019 років народження не змогли вибратися самостійно. Всі вони загинули. У момент трагедії їх матері все ще перебували в стані алкогольного сп'яніння і нічим не могли допомогти малюкам.

Жінкам 2000 і 1996 років народження закидають злісне невиконання обов'язків по догляду за дітьми, що спричинило тяжкі наслідки. Якщо суд доведе їхню провину, їм загрожує до 5 років в'язниці.

На Одещині судитимуть матерів, чиї діти загинули у страшній пожежі ГУНП в Одеській області

На Одещині судитимуть матерів, чиї діти загинули у страшній пожежі od.dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині в Ізмаїльському районі поліцейські притягнули до відповідальності 33-річну жінку, яка на кілька днів залишила вдома трьох маленьких дітей. На горе-матір склали протокол за ч. 1 ст. 184 Адміністративного кодексу України (невиконання батьками обов'язків по вихованню дітей).

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал