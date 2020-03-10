В Одеській області суд визнав винною в буллінгу вчительку загальноосвітньої школи. Її зобов'язали виплатити штраф.

Йдеться про викладача школи №11 міста Ізмаїла Жанну Мунтяну, пишуть місцеві ЗМІ (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

Потерпілими у справі виступили четверо учнів 9 класу та їх законні представники в особі батьків. Також позивачів підтримував адвокат. Підтримати обвинувачену прийшли кілька колег. Сама ж Мунтяну на засідання не з'явилася, пославшись на те, що перебуває на лікарняному.

В ході засідання потерпілі та їхні батьки озвучили деякі факти (частина з них підтверджена письмовими доказами, в тому числі медичними документами і оцінками з шкільного журналу і щоденників), доповнили їх своїми поясненнями.

Адвокат обвинуваченої не зміг нічого заперечити щодо озвучених фактів і робив акцент на недоліках адмінпротоколу, який склав дільничний.

Вислухавши аргументи сторін, суд визнав обвинувачену винною у цькуванні школярів і психологічному насильстві над дітьми, оштрафувавши її на 1360 гривень.

На Одещині суд покарав вчительку за буллінг школярів bessarabiaua.media

На Одещині суд покарав вчительку за буллінг школярів bessarabiaua.media

Нагадаємо, на початку березня в Одеській області розгорівся скандал

через приниженя з боку вчительки по відношенню до дітей. Все почалося з того, що педагог при всьому класі оголосила, що в однієї з учениць – педикульоз. Її друзі після цього стали записувати виховні бесіди викладача, а після дали послухати аудіо батькам.

Зокрема, вчителька так зверталася до дітей: "Твоє місце на зоні", "Помий свій рот від фекалій", "Ти і твоя сім'я зеки", "Ти тупіший за шкільну дошку".

Батьки звернулися в поліцію, яка відкрила провадження за статтею про буллінг.

4 березня батьки учнів 9 класу приїхали в Одеське обласне управління освіти. Там їх запевнили, що взяли ситуацію на контроль, але до рішення суду не можуть звільнити скандальну вчительку, яка, до того ж, знаходиться на лікарняному. 10 березня суд визнав її винною і оштрафував.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі батько школяра, якого суд покарав за буллінг над однокласницею, подав апеляцію на ім'я 12-річної дівчинки.

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