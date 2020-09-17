На Одещині строковики поскаржилися на "виховні роботи", один із них отримав інсульт

В Одеській області з інсультом госпіталізували військовослужбовця-строковика військової частини А3880, розташованої в селищі Чорноморське.

Боєць і його товариші по службі розповіли, що це сталося через "виховні роботи", які їм влаштувало командування. Водночас офіцери видали зовсім іншу версію події, пише "Думська".

За словами військовослужбовців, 17 серпня п'ятеро строковиків самовільно покинули частину. Наступного ранку одного з них затримали в нетверезому вигляді, інших – трохи пізніше.

Їх не притягли до відповідальності, однак командування вирішило все-таки покарати солдатів, зокрема і тих, які не були в самовіллі. Військових нібито змусили кілька годин займатися фізичними вправами, у результаті чого один із них, уродженець Вінниці 2000 року народження, втратив свідомість.

Наступного ранку солдата доставили в госпіталь, де йому поставили діагноз "інсульт".

"Надійшов у госпіталь 19 серпня – крововилив у мозок. Втратив свідомість, лежить зараз у неврології, його не били, а просто заганяли – змушували марширувати і бігати по плацу на спеці і сонці. Він був важкий, але зараз уже поступово відходить. З ним у палаті лежить дядько-АТОвець – допомагає йому. Ми його не кинемо. З решти медикаментів – у нього все є", – сказав виданню волонтер, який допомагає військовим у госпіталі.

Офіцери розповіли, що самоволки не було, а група строковиків просто розпивала алкогольні напої. Коли це виявилося, особовий склад вивели з казарм і почали перевірку. Також вони заперечують, що військових ганяли по розпеченому плацу.

Співрозмовники додали, що потерпілий раніше займався єдиноборствами і у нього були травми голови, а тому інсульт не пов'язаний із його службою.

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