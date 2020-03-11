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11 березня • оновлено в 17:19
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На Одещині сталася жахлива смертельна ДТП. Фото

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На трасі Одеса – Рені біля села Підгірне 11 березня сталася ДТП за участю легкового автомобіля Daewoo Lanos і мікроавтобуса Mercedes.

Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

В результаті зіткнення пасажирка мікроавтобуса, кабину якого зім'яло вщент, мешканка Саратського району загинула на місці. Два водії та пасажирка легковика отримали травми різного ступеня тяжкості і були доставлені в лікарню.

Обставини смертельної аварії встановлює поліція.

На Одещині сталася жахлива смертельна ДТП

На Одещині сталася жахлива смертельна ДТП

od.npu.gov.ua

На Одещині сталася жахлива смертельна ДТП

На Одещині сталася жахлива смертельна ДТП

od.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , на Одещині в селі Саф'яни Ізмаїльського району пізно увечері 9 березня місцевий житель за кермом легкового автомобіля Opel Ascona з невідомих причин в'їхав в дерево, після чого машина загорілася.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
ДТП новини Одеси
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