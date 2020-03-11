На Одещині сталася жахлива смертельна ДТП. Фото

На трасі Одеса – Рені біля села Підгірне 11 березня сталася ДТП за участю легкового автомобіля Daewoo Lanos і мікроавтобуса Mercedes.

Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

В результаті зіткнення пасажирка мікроавтобуса, кабину якого зім'яло вщент, мешканка Саратського району загинула на місці. Два водії та пасажирка легковика отримали травми різного ступеня тяжкості і були доставлені в лікарню.

Обставини смертельної аварії встановлює поліція.

На Одещині сталася жахлива смертельна ДТП od.npu.gov.ua

На Одещині сталася жахлива смертельна ДТП od.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , на Одещині в селі Саф'яни Ізмаїльського району пізно увечері 9 березня місцевий житель за кермом легкового автомобіля Opel Ascona з невідомих причин в'їхав в дерево, після чого машина загорілася.

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