На Одещині сталася страшна ДТП: 6 людей загинули, 3 – в лікарні

Події 09:14, 18.07.2020 Оновлено: 10:03, 18.07.2020

У суботу, 18 липня, вранці поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області сталася масштабна ДТП з людськими жертвами.

Як повідомляється на офіційному сайті ДСНС, у результаті зіткнення двох легкових автомобілів загинуло 6 осіб (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Ще 3 особи були госпіталізовані, з них 1 дитина 2018 року народження.

До деблокації загиблих від ДСНС було залучено 6 людей особового складу та 2 одиниці техніки.

За інформацією "Бессарабия INFORM", внаслідок лобового зіткнення загинули всі пасажири і водій "вісімки", а також дві людини, які перебували в Mitsubishi.

Інші подробиці з'ясовуються.

У результаті ДТП на Одещині загинули 6 людей
Telegram ДСНС України
На Одещині сталося лобове зіткнення "вісімки" і Mitsubishi
bessarabiainform.com
У зіткненні легковиків на Одещині 6 загиблих та 3 особи постраждали
bessarabiainform.com
Рятувальники деблокували загиблих у ДТП на Одещині
bessarabiainform.com
В аварії на Одещині постраждала 2-річна дитина
bessarabiainform.com
Масштабна ДТП сталася біля села Саф'яни Ізмаїльського району
bessarabiainform.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Старообухівській трасі 12 липня сталася масштабна смертельна ДТП. Загинули чотири людини: чоловік із дружиною, а також дівчинка померли майже одразу, а хлопчик – пізніше.

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