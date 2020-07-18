На Одещині сталася страшна ДТП: 6 людей загинули, 3 – в лікарні

У суботу, 18 липня, вранці поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району Одеської області сталася масштабна ДТП з людськими жертвами.

Як повідомляється на офіційному сайті ДСНС, у результаті зіткнення двох легкових автомобілів загинуло 6 осіб (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Ще 3 особи було госпіталізовано, з них 1 дитина 2018 року народження.

До деблокації загиблих від ДСНС було залучено 6 людей особового складу та 2 одиниці техніки.

За інформацією "Бессарабия INFORM", внаслідок лобового зіткнення загинули всі пасажири і водій "вісімки", а також дві людини, які перебували в Mitsubishi.

Інші подробиці з'ясовуються.

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