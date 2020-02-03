На Одещині трапилася небезпечна НП на сірчаному терміналі. Фото й відео

На Одещині в порту Чорноморська 3 лютого навантажень не витримали стіни сховища сірки – так званого бунта.

Сировина висипалася на потяг, внаслідок чого один із вагонів перекинувся. Про це повідомили на сторінці 1-го терміналу порту в Facebook (щоб подивитися фото й відео, доскрольте сторінку до кінця).

В результаті надзвичайної події ніхто не постраждав. Працівники порту займаються ліквідацією її наслідків. За попередньою версією, бунт із сіркою луснув від переповнення.

На Одещині трапилася небезпечна НП на сірчаному терміналі ДП "МТП "Чорноморськ" 1 термінал/Facebook

На Одещині трапилася небезпечна НП на сірчаному терміналі ДП "МТП "Чорноморськ" 1 термінал/Facebook

На Одещині трапилася небезпечна НП на сірчаному терміналі ДП "МТП "Чорноморськ" 1 термінал/Facebook

На Одещині трапилася небезпечна НП на сірчаному терміналі ДП "МТП "Чорноморськ" 1 термінал/Facebook

На Одещині трапилася небезпечна НП на сірчаному терміналі ДП "МТП "Чорноморськ" 1 термінал/Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в поромному терміналі Чорноморського порту від голоду і спраги вмирали три сотні овець, яких заборонила вивозити ветеринарна служба.

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