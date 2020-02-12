П'ятьох жителів Ізмаїльського району Одеської області підозрюють у викраденні і вбивстві земляка, якого забили до смерті.

Усіх п'ятьох підозрюваних, серед яких неповнолітній, суд помістив під варту, повідомили у пресслужбі прокуратури Одеської області.

За версією слідства, нетверезі зловмисники навідалися в гості до знайомого, з яким у одного з них був давній конфлікт. 29-річного чоловіка вони зустріли на вулиці і силою заштовхали його в багажник автомобіля, після чого попрямували до будинку одного з підозрюваних. Там зловмисники кілька годин били свою жертву. В результаті отриманих травм чоловік помер. Труп зловмисники вивезли в безлюдне місце.

Як зазначили у прокуратурі, у злочині брав участь 17-річний хлопець. А найстаршому із затриманих 33 роки. Відповідати їм доведеться за ч. 3 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене групою осіб або таке, що спричинило тяжкі наслідки). Підозрюваним загрожує до 10 років в'язниці.

На Одещині п'ятеро чоловіків забили до смерті знайомого через давню образу (ілюстрація) gazeta.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Татарбунарському районі Одеської області поліцейські затримали жінку за підозрою у вбивстві свого чоловіка. За даними слідства, під час сімейного конфлікту 51-річна жителька села Зарічне завдала своєму чоловікові кількох ударів молотком по голові. 59-річний чоловік від отриманих травм помер на місці.

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