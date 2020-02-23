В Одеській області в селі Карналіївка Білгород-Дністровського району 41-річний співробітник поліції охорони, який був за кермом мотоцикла, не впорався з керуванням та перекинувся.

В результаті аварії загинув 42-річний пасажир. Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

За даними слідства, поліцейський був п'яний – в його крові виявили 2,03 проміле алкоголю. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження та обрання для правоохоронця запобіжного заходу.

Поліцейському може загрожувати до 8 років в'язниці.

На Одещині п'яний поліцейський влаштував смертельне ДТП od.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі звільнять не тільки поліцейських, які під час обшуку обікрали підприємство незрячих, але і їх безпосередніх керівників.

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