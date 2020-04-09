На Одещині п'яний неадекват розбив пам'ятник. Фото, відео

В Одеській області нетверезий чоловік зруйнував стелу, встановлену в пам'ять про героїв-чорнобильців та жертв Чорнобильської катастрофи.

Інцидент стався в селі Ширяєве, повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Розбитий пам'ятник на меморіалі місцеві жителі побачили вранці 9 квітня і відразу повідомили правоохоронцям, які зібрали речові докази і швидко встановили особу підозрюваного. Ним виявився 29-річний місцевий житель.

Чоловік одразу визнав свою провину, але що саме спонукало його розбити пам'ятник, згадати не зміг, так як, за його словами, був сильно п'яний.

На Одещині п'яний неадекват розбив пам'ятник ГУНП в Одеській області

Дії затриманого кваліфіковані за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині прокуратура направила до суду справу двох 16-річних учнів ліцею, які в райцентрі Кілія знущалися над 11-річним хлопчиком.

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