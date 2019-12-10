На Одещині п'яний підліток покусав поліцейських

П'яний 18-річний хуліган в райцентрі Подольск на Одещині покусав поліцейських, які намагалися його затримати, а також порвав їм форму.

Тепер юному порушнику загрожує до п'яти років ув'язнення. Про це йдеться на сайті Головного управління Нацполіціі в Одеській області.

"Наряд поліції близько опівночі виїхав за викликом в один з барів міста: там сталася бійка між двома відвідувачами. Побачивши поліцейських, винуватець бійки кинувся бігти. Коли вони наздогнали хлопця, він почав погрожувати їм та поліз в бійку, пошкодивши правоохоронцям формений одяг", – розповіли в поліції.

Хлопець покусав поліцейських (ілюстрація) РБК-Україна

В свою чергу поліцейські були змушені застосувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби.

"Однак хлопець не тільки не припинив буянити, а й завдав поліцейським травми, покусав їх за руки. Причиною такої поведінки хлопця, швидше за все, стало алкогольне сп'яніння", – йдеться в повідомленні правоохоронців.

Юного хулігана затримали, найближчим часом суд визначить йому міру запобіжного заходу. Відносно хлопця відкриті два кримінальні виробництва - за ч. 2 ст. 345 ("Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу") і ч. 3 ст. 296 ("Хуліганство") Кримінального кодексу України.

В рамках виробництва будуть встановлені всі обставини події і дана оцінка як діям правопорушника, так і самих правоохоронців.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в будівлі поліції Одеси обвалилася стеля. Постраждали два правоохоронця: вони отримали переломи і струс мозку.

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