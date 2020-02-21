На Одещині пожежні врятували малюка з смертельної пожежі

У Білгороді-Дністровському Одеської області пізно ввечері 20 лютого сталася пожежа в приватному будинку. В результаті загинув 29-річний чоловік, а його 3-річний племінник з опіками 80% відсотків тіла в украй важкому стані був доставлений в лікарню.

Про це повідомили в пресслужбах Нацполіціі і ДСНС в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Загиблий чоловік жив зі своєю сестрою та її сином. Під час трагедії 24-річна жінка відлучилася в магазин, а коли повернулася, будинок вже горів. Пожежні ліквідували загоряння на площі в 60 кв. м. Попередня причина НП – необережне поводження з пічним опаленням.

Поліція відкрила кримінальне провадження і призначила експертизи. Триває слідство.

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Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в селі Чорна Одеської області в пожежі загинули четверо дітей. Надзвичайна подія сталася в приватному будинку.

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