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31 січня • оновлено в 10:34
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На Одещині попрощалися із загиблим на Донбасі захисником України. фото

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В Одеській області попрощалися з бійцем 28-ї Окремої механізованої бригади Євгеном Щуренко, який 26 січня загинув в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

30 січня військовослужбовця поховали в місті Кілія Одеської області, повідомили в прес-службі Кілійської райдержадміністрації (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

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Неутешительные вести с фронта: погиб украинский военный

"Сьогодні місто Кілія у жалобі. Сьогодні Кілійщина оплакує свого земляка. На війні загинув наш боєць, наш захисник, наш герой! На війні, яка забирає життя наших дітей: синів, чоловіків. Ніякими словами не вгамувати біль цих втрат! Ми схиляємо голови в жалобі за героєм, який віддав своє життя за мир і незалежність України, за мир у кожному нашому домі", – повідомили в РДА.

На Одещині попрощалися із загиблим на Донбасі захисником України Євгеном Щуренко

На Одещині попрощалися із загиблим на Донбасі захисником України Євгеном Щуренко

kiliya-rda.odessa.gov.ua

На Одещині попрощалися із загиблим на Донбасі захисником України Євгеном Щуренко

На Одещині попрощалися із загиблим на Донбасі захисником України Євгеном Щуренко

kiliya-rda.odessa.gov.ua

Проводити загиблого в останню путь прийшли рідні та близькі, товариші по службі і побратими, керівники району та громадськість.

На Одещині попрощалися із загиблим на Донбасі захисником України Євгеном Щуренко

На Одещині попрощалися із загиблим на Донбасі захисником України Євгеном Щуренко

kiliya-rda.odessa.gov.ua

На Одещині попрощалися із загиблим на Донбасі захисником України Євгеном Щуренко

На Одещині попрощалися із загиблим на Донбасі захисником України Євгеном Щуренко

kiliya-rda.odessa.gov.ua

На Одещині попрощалися із загиблим на Донбасі захисником України Євгеном Щуренко

На Одещині попрощалися із загиблим на Донбасі захисником України Євгеном Щуренко

kiliya-rda.odessa.gov.ua

Старший механік-водій механізованого взводу 28-ї ОМБр, 41-річний Євген Щуренко загинув біля населеного пункту Красногорівка Маріїнського району Донецької області. Вранці 26 січня його БМП потрапила під вогонь бойовиків, які обстріляли машину з гранатомета. Мехвод загинув миттєво, не доживши всього 1 день до свого 42 Дня народження.

На Одещині попрощалися із загиблим на Донбасі захисником України Євгеном Щуренко

На Одещині попрощалися із загиблим на Донбасі захисником України Євгеном Щуренко

kiliya-rda.odessa.gov.ua

На Одещині попрощалися із загиблим на Донбасі захисником України Євгеном Щуренко

На Одещині попрощалися із загиблим на Донбасі захисником України Євгеном Щуренко

kiliya-rda.odessa.gov.ua

На Одещині попрощалися із загиблим на Донбасі захисником України Євгеном Щуренко

На Одещині попрощалися із загиблим на Донбасі захисником України Євгеном Щуренко

На Одещині попрощалися із загиблим на Донбасі захисником України Євгеном Щуренко

На Одещині попрощалися із загиблим на Донбасі захисником України Євгеном Щуренко

Facebook Святослава Смука

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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