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3 квітня • оновлено в 10:44
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На Одещині поліцейські-браконьєри вбили червонокнижного беркута. З'явилося фото

2.3т
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У мережі з'явилося фото, на якому троє чоловіків в камуфляжі тримають за крила убитого беркута і направляють на нього рушниці. Все це відбувається в Окнянском районі Одеської області.

Про це в Facebook повідомив активіст Дем'ян Ганул (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

За словами активіста – це двоє співробітників Окнянского районного відділу поліції і місцевий чиновник. Фото зроблено ще взимку, але це не знімає провину з браконьєрів і вони повинні бути покарані.

"Ми не можемо дозволити чиновникам зі зброєю знищувати тварин занесених до Червоної книги. Винуватці мають бути покарані згідно із законом, а це до семи років ув'язнення", – написав Ганул.

У коментарі під постом активіста одеський еколог Іван Русєв назвав імена браконьєрів.

"За попередніми даними виродки – Тімотін Максим Миколайович – поліцейський сектору реагування патрульної поліції №3 Окнянского ВП Подільського ВП ГУНП в Одеській області, Черній Микола Леонідович – інспектор з контролю за оборотом зброї в сфері дозвільної системи Окнянского ВП Подільського ВП ГУНП в Одеській області, Ляцький Андрій Валентинович – начальник РЕМ ПАТ "Одесаобленерго", – написав Русєв.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі судитимуть поліцейських, які катували затриманих. Копи не звертали уваги на прохання припинити побиття, яке може закінчитися трагічно через проблеми зі здоров'ям у жертв знущань.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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Waix Alex
Waix Alex
Нужно таких не людей изолировать от общества, мразей
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Одеса Події

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