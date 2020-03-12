На Одещині в Ізмаїльському районі поліцейські притягнули до відповідальності 33-річну жінку, яка на кілька днів залишила вдома трьох маленьких дітей.

На горе-матір склали протокол за ч. 1 ст. 184 Адміністративного кодексу України (невиконання батьками обов'язків по вихованню дітей). Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці дізналися від медиків, що в лікарню із застудою доставили 2-річного хлопчика. У швидку зателефонувала його сусідка, яка зайшла в будинок до дітей, тому що кілька днів не бачила їх матері.

На місце виїхали поліцейські і застали там ще двох малюків. За ними ніхто не доглядав, в кімнатах панували безлад і антисанітарія, вся їжа була зіпсована.

Дітей доставили в реабілітаційний центр. Мати прийшла в поліцію поцікавитися їхньою долею тільки через добу. Жінці дали кілька місяців на переоцінку цінностей і на те, щоб привести будинок до ладу. А поки діти будуть перебувати в притулку. Матеріали стосовно горе-матері направили в суд.

На Одещині покарали горе-матір, яка залишила дітей на кілька днів Я і закон (Ілюстрація)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , молода одеситка замкнула своїх малолітніх дітей в квартирі на дві доби, а сама пішла "відпочивати". Щоб вибратися із зачиненої квартири, старший хлопчик відкрив вікно і намагався стрибнути з четвертого поверху.

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