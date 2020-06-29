На Одещині побили керівництво нацпарку "Тузловські лимани". Фото
На Одещині 29 червня жорстоко побили керівництво національного природного парку "Тузловські лимани", які здійснювали огляд охоронних територій.
Серед постраждалих – заступник керівника нацпарку Іван Русєв та виконуюча обов’язки директора Ірина Вихристюк, а також один із інспекторів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник одеського "Автомайдану" Віталій Устименко.
"Тітушки" розбили Івану Трифоновичу перенісся і, схоже, зламали ребро. В Ірини забої обличчя. Постраждав також інспектор НПП Віталій Дімов. Зараз вони пишуть чергову заяву і дають пояснення. Наразі їм нічого не загрожує, проходитимуть обстеження", – написав він.
Активіст зазначив, що, за попередньою інформацію, нападники нібито мають відношення до охоронної фірми і працюють "на замовлення родини, яка претендує на заволодіння 30 гектарів території національного парку".
"Я вже не апелюю до поліції, просто сьогодні знову постраждали хороші люди, які рубляться за вашу природу", – прокоментував він, опублікувавши фото побитого Івана Русєва.
Еколог же зі свого боку заявив, що найбільше з його колег постраждала в. о. директора Ірина Вихристюк – дружина підприємця побила її палицею.
"Світлана увірвалася до автомобіля нацпарку, де сиділа і працювала Ірина Вихристюк, била її палицею і рвала її волосся… Прорватися до авто нам було складно, її оточили відморозки охоронного агентства... Ми отримали травми, умовно можна сказати терпимі, дали свідчення поліції, їдемо на судмедекспертизу", – написав Русєв у Facebook.
Зазначається, що між керівництвом нацпарку та сім'єю конфлікт триває давно. Зокрема, ще в 2016 році голова цієї родини нібито силою намагався відстояти можливість полювати і ловити рибу на косі, яка відділяє Тузловські лимани від моря. Цьогорік у січні НПП через суд змусив бізнесмена припинити незаконне використовування 30 гектарів заповідного лебедівського лісу, однак конфлікт на тому не вичерпався.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2017 році в Біляївському районі Одеської області невідомі викрали дитину директора НПП "Тузловські лимани", еколога Івана Русєва. Він зазначив, що на його сина Романа напали 8 осіб і відвезли на човні в глиб Дністровських плавнів.