На Одещині після дощу затопило місто та села: відео катастрофи

Тимур Григоренко Події 09:58, 15.06.2020

В Одеській області через рясні дощі вода затопила місто Рені та сусідні села.

Як повідомив в Facebook заступник голови Одеської обласної ради Юрія Дімчогло, стихія вирувала 13-14 червня.

"У селах Ренійського району та в самому місті Рені в результаті проливних дощів сталося масове затоплення вулиць і приватних подвір'їв населених пунктів. Особливо катастрофічні руйнування доріг і вулиць спостерігалися в селах Долинське, Лиманське, Котловина та Нагірне", – написав чиновник.

Потоп в Одеській області
Скріншот

Дімчогло зазначив, що ліквідація наслідків потопу стане ударом для місцевих бюджетів.

"Це катастрофа для місцевих бюджетів, що так спустошены економічною кризою, посухою та боротьбою з короновірусом", – додав він.

Потоп в Одеській області
Скріншот
Потоп в Одеській області
Скріншот
Потоп в Одеській області
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Закарпатті потужні зливи викликали локальні потопи, водою пошкоджено більше 40 домогосподарств.

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