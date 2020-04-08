На Одещині прокуратура направила до суду справу двох 16-річних учнів ліцею, які в райцентрі Кілія знущалися над 11-річним хлопчиком.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.

Слідство встановило, що в грудні минулого року хлопці в орендованій квартирі побили хлопчика і, погрожуючи фізичним насильством, змусили його роздягнутися. Все це підлітки знімали на мобільний телефон, а після виклали відео в мережу.

Один із зловмисників вже є фігурантом двох кримінальних проваджень за фактами крадіжки і грабежу.

Тепер хлопцям загрожує до 5 років в'язниці.

На Одещині підлітки підуть під суд за знущання над хлопчиком ipress.ua (Ілюстрація)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині 12-річного школяра згвалтував 15-річний раніше судимий старшокласник разом з трьома іншими учнями.

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