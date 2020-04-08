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8 квітня • оновлено в 21:58
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На Одещині підлітки підуть під суд за знущання над хлопчиком

1.1т
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На Одещині прокуратура направила до суду справу двох 16-річних учнів ліцею, які в райцентрі Кілія знущалися над 11-річним хлопчиком.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.

Слідство встановило, що в грудні минулого року хлопці в орендованій квартирі побили хлопчика і, погрожуючи фізичним насильством, змусили його роздягнутися. Все це підлітки знімали на мобільний телефон, а після виклали відео в мережу.

Один із зловмисників вже є фігурантом двох кримінальних проваджень за фактами крадіжки і грабежу.

Тепер хлопцям загрожує до 5 років в'язниці.

На Одещині підлітки підуть під суд за знущання над хлопчиком

На Одещині підлітки підуть під суд за знущання над хлопчиком

ipress.ua (Ілюстрація)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині 12-річного школяра згвалтував 15-річний раніше судимий старшокласник разом з трьома іншими учнями.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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