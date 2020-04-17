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18 квітня • оновлено в 00:30
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Парафіяни монастиря УПЦ МП на Одещині заразилися коронавірусом

1.7т
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В Одеській області коронавірус COVID-19 підтвердили у трьох представників Свято-Воскресенського Теплодарського монастиря УПЦ МП.

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Свято-Воскресенський Теплодарський монастир

Свято-Воскресенський Теплодарський монастир

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Про це в п'ятницю, 17 квітня, повідомили на Facebook-сторінці Антикризового штабу області. Уточнюється, що станом на ранок заявлялося про 93 випадки COVID-19 у регіоні, пізніше стало відомо про ще чотири.

Під час брифінгу в.о. директора департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації Наталія Одарій-Захар'єва повідомила, що троє нових інфікованих – це парафіяни монастиря. Вона додала, що монастир закрили після виявлення там першого випадку COVID-19.

"Так, у нашому регіоні вже 97 осіб хворі на COVID-19. Із них 33 – в Одесі, 25 – у Подольську. Вік наймолодшого хворого – 3 роки, найстаршого – 87 років", – ідеться в повідомленні Антикризового штабу.

Додамо, що в одеському монастирі УПЦ МП вже 4 підтверджених випадки коронавірусу.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Одеській єпархії УПЦ МП повідомили, що насельниця Свято-Воскресенського Теплодарського жіночого монастиря, у якої підтвердився діагноз COVID-19, не є їх черницею.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Одеса
Теги
вірус інфекція хвороба релігія карантин УПЦ МП
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
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Одеса Події

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