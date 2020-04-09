На Одещині коронавірусом заразилися троє медиків

На Одещині у трьох медиків 8 квітня діагностували Covid-19.

Про це в ході позачергової сесії Одеської облради повідомив голова ОДА Максим Куций – передає Odessa.online. Також випадок зараження зареєстрований у дитини.

"Всього було зафіксовано понад 500 підозр на COVID-19, аналізи ПЛР дали 43 позитивних результати. Були 37 підозр у дітей, і 26 – у медичних працівників. На жаль, сьогодні ми можемо констатувати, що захворіли дитина і троє медиків", – сказав Куций.

Також на сесії облради було прийнято рішення виділити додаткові виплати лікарям, які борються з коронавірусом. Вони складуть надбавку в розмірі від 100 до 200 відсотків окладу – в залежності від типу медустанови.

На Одещині коронавірусів заразилися троє медиків ТСН

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , станом на 09:30 9 квітня лабораторно підтверджені 43 випадки інфікування COVID-19 в Одеській області. За даними Одеської ОДА, кількість хворих в регіоні за добу зросла на 11 осіб.

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