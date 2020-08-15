На Одещині іноземець побив і прив'язав на ланцюг дитину: мати 'нічого не бачила'

В Одеській області поліцейські оголосили підозру громадянину сусідньої держави в нанесенні тілесних ушкоджень дитині і незаконному позбавленні його волі.

Як сказано на сайті обласного управління Національної поліції, 50-річний чоловік в стані алкогольного сп'яніння вдарив в обличчя 10-річного сина своєї співмешканки і прив'язав його за ногу ланцюгом до батареї.

У поліцію звернулася бабуся дитини, якій про інцидент розповіла його 15-річна сестра. Мати дітей, як відзначили в поліції, неодноразово притягували до відповідальності за неналежне виконання своїх батьківських обов'язків. Вона також стверджує, що "не бачила, щоб співмешканець ображав дітей".

В ході досудового розслідування з дому сім'ї поліцейські вилучили ланцюг, яким правопорушник "виховував" хлопчика, та інші речові докази його протиправних дій.

Чоловікові повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під Одесою в селі Олександрівка на спеціальному підприємстві співробітники СБУ спалили в печі майже 4 тонни різних наркотиків.

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