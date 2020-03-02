На Одещині хлопець задушив молоду дружину і скинув у колодязь

На Одещині правоохоронці затримали жителя Лиманського району за підозрою в замаху на вбивство співмешканки.

24-річний чоловік під час сварки викинув дівчину в колодязь. Про це розповіли в пресслужбі Лиманського відділу Нацполіції в Одеській області.

На Одещині хлопець кинув молоду дружину в колодязь tri-kolodtsa.ru

"Після сварки в молодій сім’ї 24-річний чоловік пішов з дому, але, охолонувши, повернувся "миритися". Коли ж замість очікуваного примирення конфлікт спалахнув з новою силою і навіть переріс у бійку, молодик взявся душити дружину, а потім, непритомну, вкинув у колодязь", – повідомили в поліції.

Врятував потерпілу брат, який почув її крики. З черепно-мозковою травмою та забоєм головного мозку 27-річну жінку доправили до лікарні. На разі загроза її життю вже минула.

Правопорушника поліцейські розшукали того ж дня. Прихопивши з собою телефон "коханої" та кілька заощаджених нею тисяч гривень, він блукав селом у пошуках прихистку.

За фактом замаху на вбивство слідчі розпочали провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Фігурант затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу, з ним проводяться невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про правову кваліфікацію інших протиправних дій підозрюваного.

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