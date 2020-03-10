На Одещині в селі Новомиколаївка Лиманського району на задвірках місцевого клубу виявили труп 20-річної дівчини. У неї була відкрита черепно-мозкова травма.

Підозрюваного затримали в той же день. Ним виявився 24-річний місцевий житель, який розповів, що гуляв з убитої по селу, а коли та почала насміхатися над ним, штовхнув кривдницю.

Дівчина вдарилася головою і померла.

Після цього злочинець залишив тіло, забрав мобільний телефон жертви і спалив його в печі свого будинку.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Вона передбачає від 7 до 15 років в'язниці.

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