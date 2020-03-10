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10 березня • оновлено в 13:50
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На Одещині хлопець убив подругу через сексуальне глузування. Фото і відео

2.4т
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На Одещині в селі Новомиколаївка Лиманського району на задвірках місцевого клубу виявили труп 20-річної дівчини. У неї була відкрита черепно-мозкова травма.

Підозрюваного затримали в той же день. Ним виявився 24-річний місцевий житель, який розповів, що гуляв з убитої по селу, а коли та почала насміхатися над ним, штовхнув кривдницю.

Дівчина вдарилася головою і померла.

Після цього злочинець залишив тіло, забрав мобільний телефон жертви і спалив його в печі свого будинку.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Вона передбачає від 7 до 15 років в'язниці.

На Одещині хлопець убив подругу через сексуальне глузування

На Одещині хлопець убив подругу через сексуальне глузування

od.npu.gov.ua

На Одещині хлопець убив подругу через сексуальне глузування

На Одещині хлопець убив подругу через сексуальне глузування

od.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині поліцейські затримали жінку за підозрою у вбивстві свого чоловіка. Під час сімейного конфлікту 51-річна жителька села Зарічне завдала своєму чоловікові кілька ударів молотком по голові.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
вбивство новини Одеси
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