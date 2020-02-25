В Одеській області нетверезий гість забив до смерті господаря будинку і викинув тіло на околиці села. Трагедія трапилася в Любашівці Одеської області.

Конфлікт між чоловіками, який виник під час спільного вживання спиртного, закінчився тим, що 27-річний гість почав бити 54-річного господаря, забивши його до смерті, повідомили в прес-службі обласної поліції.

До правоохоронців звернулася мати загиблого, яка повідомила, що 17 лютого її син пропав і не виходить на зв'язок. На пошуки зниклого був орієнтований особистий склад підрозділу поліції. Невдовзі правоохоронці виявили його тіло з ознаками насильницької смерті у кар'єрі за селом. Згідно з висновками експертів, смерть наступила в результаті черепно-мозкової травми.

Підозрюваного швидко вирахували і затримали. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

На Одещині чоловік забив до смерті знайомого і викинув тіло (ілюстрація)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області в селі Карналіївка Білгород-Дністровського району 41-річний співробітник поліції охорони, який був за кермом мотоцикла, не впорався з керуванням та перекинувся. В результаті аварії загинув 42-річний пасажир.

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