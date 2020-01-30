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30 січня • оновлено в 16:18
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На Одещині чиновники вкрали у дітей пів мільйона гривень

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На Одещині обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо начальника відділу молоді та спорту Арцизької райадміністрації й директора підрядної організації, причетних до розтрати й заволодіння бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт колишнього дитячого садка.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.

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За планом, після ремонту в будівлі мав бути облаштований будинок дитячої творчості. Але у обвинувачених на виділені гроші були свої плани.

Чиновник адміністрації зі спільником, знаючи, що капітальний ремонт не виконаний, склали й підписали акти приймання робіт. На підставі цих документів на рахунок підрядної організації з бюджету було переведено понад пів мільйона гривень.

Махінація була розкрита. Прокурори подали позов до суду й наклали арешт на майно причетних до незаконних дій. Тепер їм загрожує до 12 років в'язниці.

На Одещині чиновники вкрали у дітей пів мільйона гривень

На Одещині чиновники вкрали у дітей пів мільйона гривень

Антикор (Ілюстрація)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, поліція Тернопільській області розшукує шахраїв, які вкрали гроші на лікування обгорілих дітей.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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