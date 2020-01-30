На Одещині чиновники вкрали у дітей пів мільйона гривень

На Одещині обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо начальника відділу молоді та спорту Арцизької райадміністрації й директора підрядної організації, причетних до розтрати й заволодіння бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт колишнього дитячого садка.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.

За планом, після ремонту в будівлі мав бути облаштований будинок дитячої творчості. Але у обвинувачених на виділені гроші були свої плани.

Чиновник адміністрації зі спільником, знаючи, що капітальний ремонт не виконаний, склали й підписали акти приймання робіт. На підставі цих документів на рахунок підрядної організації з бюджету було переведено понад пів мільйона гривень.

Махінація була розкрита. Прокурори подали позов до суду й наклали арешт на майно причетних до незаконних дій. Тепер їм загрожує до 12 років в'язниці.

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