На Одещині обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо начальника відділу молоді та спорту Арцизької райадміністрації й директора підрядної організації, причетних до розтрати й заволодіння бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт колишнього дитячого садка.
Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.
За планом, після ремонту в будівлі мав бути облаштований будинок дитячої творчості. Але у обвинувачених на виділені гроші були свої плани.
Чиновник адміністрації зі спільником, знаючи, що капітальний ремонт не виконаний, склали й підписали акти приймання робіт. На підставі цих документів на рахунок підрядної організації з бюджету було переведено понад пів мільйона гривень.
Махінація була розкрита. Прокурори подали позов до суду й наклали арешт на майно причетних до незаконних дій. Тепер їм загрожує до 12 років в'язниці.
На Одещині чиновники вкрали у дітей пів мільйона гривень
Антикор (Ілюстрація)
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