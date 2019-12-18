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18 грудня • оновлено в 14:46
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На Одещині покарають любителя дитячого порно: що йому загрожує

1.1т
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Прокуратура Одеської області направила до суду обвинувальний акт стосовно 31-річного жителя райцентру Балта, який займався розповсюдженням дитячої порнографії.

Як повідомили на сторінці прокуратури в Facebook, слідство встановило, що в березні цього року чоловік зі своєї електронної пошти відправив на 45 адрес посилання на хмарне сховище. Цим посиланням він надав доступ до 25 відеозаписів і зображенням, які мають ознаки дитячої порнографії.

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Обвинуваченому загрожує до 12 років в'язниці.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька відреагувала на скандал в Одесі, де в гінекологічному кабінеті пацієнток знімали прихованою камерою і викладали відео на порносайти.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна
Теги
новини Одеси порно
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