На Одещині покарають любителя дитячого порно: що йому загрожує

Прокуратура Одеської області направила до суду обвинувальний акт стосовно 31-річного жителя райцентру Балта, який займався розповсюдженням дитячої порнографії.

Як повідомили на сторінці прокуратури в Facebook, слідство встановило, що в березні цього року чоловік зі своєї електронної пошти відправив на 45 адрес посилання на хмарне сховище. Цим посиланням він надав доступ до 25 відеозаписів і зображенням, які мають ознаки дитячої порнографії.

Обвинуваченому загрожує до 12 років в'язниці.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька відреагувала на скандал в Одесі, де в гінекологічному кабінеті пацієнток знімали прихованою камерою і викладали відео на порносайти.

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