В Одеській області суд засудив до 10 років в'язниці чоловіка, який забив до смерті дружину, залишивши без матері 4 дітей. Молодшій дитині на момент смерті матері було всього два місяці.

Трагедія сталася влітку 2019 року в одному з сіл Роздільнянського району Одеської області, повідомили в прес-службі обласної прокуратури.

Як було встановлено слідством, в червні минулого року 35-річний житель Одеської області, будучи нетверезим, спровокував конфлікт із дружиною, під час якого побив її до смерті.

У суді обвинувачений не визнав свою провину, заявивши, що намагався врятувати дружину, якій стало погано. Нібито, він намагався привести її до тями за допомогою непрямого масажу серця.

Суд не визнав версію обвинуваченого правдивою і засудив його до 10 років позбавлення волі. Таким чином, четверо дітей опинилися під опікою держави.

На Одещині багатодітний батько забив до смерті дружину (ілюстрація) yandex.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області нетверезий гість забив до смерті господаря будинку і викинув тіло на околиці села. Трагедія трапилася в Любашівці Одеської області. Конфлікт між чоловіками виник під час спільного вживання спиртного.

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