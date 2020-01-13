Головна Новини
13 січня • оновлено в 13:11
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

На Одещині авто збило насмерть дівчину: всі подробиці трагедії і фото

597
Читати матеріал російською

В Одеській області водій автомобіля "Жигулі" збив дівчину, яка йшла по узбіччю дороги. Вона загинула.

Аварія трапилася пізно ввечері 12 січня на одній з вулиць міста Балта в Одеській області, повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Новини
В авто була сім'я: під Одесою трапилася смертельна аварія

25-річна дівчина йшла по узбіччю неосвітленої вулиці, коли її збив автомобіль "ВАЗ". Вона отримала несумісні з життям травми і померла в кареті "швидкої" по дорозі в лікарню.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) КК України. Винуватцю загрожує до 8 років ув'язнення.

На Одещині авто збило насмерть дівчину

На Одещині авто збило насмерть дівчину

od.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 грудня в Одеській області в умовах густого туману сталася жахлива ДТП. На трасі Одеса-Рені в районі села Утконосівка вантажівка Ford на смерть збила пішохода, а після лоб в лоб врізалася в легковий автомобіль. Водій легковика також загинув, його тіло довелося вирізати з салону.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Одеса
Теги
ДТП новини Одеси
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги