На Одещині авто збило насмерть дівчину: всі подробиці трагедії і фото

В Одеській області водій автомобіля "Жигулі" збив дівчину, яка йшла по узбіччю дороги. Вона загинула.

Аварія трапилася пізно ввечері 12 січня на одній з вулиць міста Балта в Одеській області, повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

25-річна дівчина йшла по узбіччю неосвітленої вулиці, коли її збив автомобіль "ВАЗ". Вона отримала несумісні з життям травми і померла в кареті "швидкої" по дорозі в лікарню.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) КК України. Винуватцю загрожує до 8 років ув'язнення.

На Одещині авто збило насмерть дівчину od.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 грудня в Одеській області в умовах густого туману сталася жахлива ДТП. На трасі Одеса-Рені в районі села Утконосівка вантажівка Ford на смерть збила пішохода, а після лоб в лоб врізалася в легковий автомобіль. Водій легковика також загинув, його тіло довелося вирізати з салону.

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