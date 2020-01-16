На Одещині 10-річна дівчинка впала в алкогольну кому: що сталося

На Одещині в Балтському районі до лікарні забрали 10-річну дівчинку з важкої алкогольною інтоксикацією.

Поліція притягнула до відповідальності її мати. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції в Одеській області.

Поки батьки були в іншій кімнаті будинку з гостями, дочка господарів випила горілки і, піднімаючись на другий поверх ліжка, втратила свідомість, а потім впала в кому. Мати дитини викликала швидку.

Спочатку 10-річну дівчинку доставили в реанімацію, але після перевели на стаціонар. З дитиною вже все добре. Її мама тепер повинна буде заплатити штраф від 850 до 1700 грн за неналежне виконання батьківських обов'язків.

На Одещині 10-річна дівчинка впала в алкогольну кому vnews.agency (Ілюстрація)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на Київському ринку 11 листопада помітили п'яну жінку з немовлям у колясці. Відвідувачі і продавці викликали поліцейських.

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