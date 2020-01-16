Головна Новини
16 січня • оновлено в 12:46
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

На Одещині 10-річна дівчинка впала в алкогольну кому: що сталося

291
Читати матеріал російською

На Одещині в Балтському районі до лікарні забрали 10-річну дівчинку з важкої алкогольною інтоксикацією.

Поліція притягнула до відповідальності її мати. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції в Одеській області.

Новини
Напилася і забула сина: в Одесі поліція шукала горе-матір

Поки батьки були в іншій кімнаті будинку з гостями, дочка господарів випила горілки і, піднімаючись на другий поверх ліжка, втратила свідомість, а потім впала в кому. Мати дитини викликала швидку.

Спочатку 10-річну дівчинку доставили в реанімацію, але після перевели на стаціонар. З дитиною вже все добре. Її мама тепер повинна буде заплатити штраф від 850 до 1700 грн за неналежне виконання батьківських обов'язків.

На Одещині 10-річна дівчинка впала в алкогольну кому

На Одещині 10-річна дівчинка впала в алкогольну кому

vnews.agency (Ілюстрація)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на Київському ринку 11 листопада помітили п'яну жінку з немовлям у колясці. Відвідувачі і продавці викликали поліцейських.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги