На найпопулярнішому пляжі Одеси 12-річний хлопчик загинув, зірвавшись з обриву

У ніч на неділю, 19 липня, на пляжі в одеській Аркадії загинув 12-річний хлопчик.

Як повідомляється на офіційному сайті управління Національної поліції в Одеській області, близько 03:00 дитина зірвалася з обриву та впала на каміння.

"За попередніми даними, неповнолітній був на пляжі зі своїм другом. Дітей без супроводу дорослих побачив охоронець одного з закладів. Чоловік почав викликати поліцію, а хлопчик, почувши це, кинувся тікати, не розрахував відстань і впав з обриву", – йдеться у повідомленні.

Від отриманих тілесних ушкоджень він помер на місці.

Працівники поліції встановлюють обставини трагедії. Подію кваліфіковано за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білгород-Дністровському районі на Одещині трагічно загинув на воді 42-річний відпочивальник із Дніпропетровщини.