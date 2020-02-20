На курорті під Одесою гинуть дельфіни: названа сумна причина

Під Одесою в курортному селищі Кароліно-Бугаз місцеві жителі виявили труп дельфіна-афаліни з ушкодженнями, які він міг отримати, заплутавшись в тенетах рибалок.

Про це повідомили в телеграм-каналі "Курс Одеса" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами автора поста, мертву тварину знайшли в районі бази відпочинку "Економіст" і відразу зателефонували в центр порятунку дельфінів.

"На місце події оперативно виїхала група експертів з Одеси, але, на жаль, на місці, де лежав дельфін, залишилися лише сліди від джипа. Немає мертвого дельфіна - немає злочину, нічого розслідувати. Однак, залишилися свідчення очевидців, залишилися фото і відео докази. Виходячи з характеру травм, дельфін, який заплутався в тенета, довгий час залишався живим і рухався, тягнучи на собі залишки сіток, поки знесилений не був викинутий на берег", – повідомив автор повідомлення.

Місцеві жителі стверджують, що це вже п'ятий за останній тиждень випадок із загиблим дельфіном.

"Хотілося б привернути до цієї проблеми увагу уповноважених органів – екологічної інспекції, поліції і інших державних структур", – пише автор поста.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в окупованому Криму на узбережжі селища Кача були виявлені 20 мертвих дельфінів.

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