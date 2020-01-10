На київській трасі під Одесою загинув пішохід. Фото і відео

На трасі Київ-Одеса на смерть збили пішохода. Трагедія сталася під Одесою увечері 9 січня.

Біля торгового центру "Нова Лінія" автомобіль Skoda збив 58-річного чоловіка. В результаті наїзду він отримав несумісні з життям травми і помер на місці, повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Попередньо, він перетинав проїжджу частину в невстановленому місці.

На київській трасі під Одесою загинув пішохід od.npu.gov.ua

На київській трасі під Одесою загинув пішохід od.npu.gov.ua

Відео з місця події також опублікував Telegram-канал "XYDESSA".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 грудня на трасі Одеса-Рені в районі села Утконосівка сталася жахливе ДТП – в умовах сильного туману вантажівка Ford на смерть збила пішохода, а після лоб в лоб врізалася в легковий автомобіль, водій якого також загинув.

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