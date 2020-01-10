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10 січня • оновлено в 13:39
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На київській трасі під Одесою загинув пішохід. Фото і відео

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На трасі Київ-Одеса на смерть збили пішохода. Трагедія сталася під Одесою увечері 9 січня.

Біля торгового центру "Нова Лінія" автомобіль Skoda збив 58-річного чоловіка. В результаті наїзду він отримав несумісні з життям травми і помер на місці, повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

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Попередньо, він перетинав проїжджу частину в невстановленому місці.

На київській трасі під Одесою загинув пішохід

На київській трасі під Одесою загинув пішохід

od.npu.gov.ua

На київській трасі під Одесою загинув пішохід

На київській трасі під Одесою загинув пішохід

od.npu.gov.ua

Відео з місця події також опублікував Telegram-канал "XYDESSA".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 грудня на трасі Одеса-Рені в районі села Утконосівка сталася жахливе ДТП – в умовах сильного туману вантажівка Ford на смерть збила пішохода, а після лоб в лоб врізалася в легковий автомобіль, водій якого також загинув.

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Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси ДТП
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