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10 січня • оновлено в 12:08
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На фронті загинув боєць одеської мехбригади: що сталося

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У зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув боєць 28-ї механізованої бригади, яка дислокується під Одесою. Старший солдат Микола Довженко отримав смертельне поранення під час обстрілу вночі 10 січня.

Куля, випущена зі стрілецької зброї, наздогнала бійця 28-й ОМБр імені Лицарів Зимового походу на передовій А через кілька годин він помер у лікарні, повідомляється на Facebook-сторінці підрозділу (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

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Щоб пам'ятали: у селищі під Одесою назвали вулицю на честь героїв 28 мехбригади

Миколі Довженко було 23 роки. Вічна пам'ять героям.

На фронті загинув боєць одеської мехбригади Микола Довженко

На фронті загинув боєць одеської мехбригади Микола Довженко

Facebook 28-й ОМБр імені Лицарів Зимового походу

Як повідомляв OBOZREVATEL, командирів Одеської 28 мехбригади звинуватили у продажу волонтерської допомоги сепаратистам. Військовослужбовці цього підрозділу 3 тижні перебували в зоні проведення антитерористичної операції без польової кухні. Причиною тому стало небажання командира, якого підозрюють у продажу волонтерської допомоги сепаратистам, писати заявки до Міністерства оборони.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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