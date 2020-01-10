На фронті загинув боєць одеської мехбригади: що сталося

У зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув боєць 28-ї механізованої бригади, яка дислокується під Одесою. Старший солдат Микола Довженко отримав смертельне поранення під час обстрілу вночі 10 січня.

Куля, випущена зі стрілецької зброї, наздогнала бійця 28-й ОМБр імені Лицарів Зимового походу на передовій А через кілька годин він помер у лікарні, повідомляється на Facebook-сторінці підрозділу (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

Миколі Довженко було 23 роки. Вічна пам'ять героям.

На фронті загинув боєць одеської мехбригади Микола Довженко Facebook 28-й ОМБр імені Лицарів Зимового походу

Як повідомляв OBOZREVATEL, командирів Одеської 28 мехбригади звинуватили у продажу волонтерської допомоги сепаратистам. Військовослужбовці цього підрозділу 3 тижні перебували в зоні проведення антитерористичної операції без польової кухні. Причиною тому стало небажання командира, якого підозрюють у продажу волонтерської допомоги сепаратистам, писати заявки до Міністерства оборони.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!