Перший сніг влаштував колапс на півночі Одещини: Фото

Перший снігопад призвів до численних заторів і аварій на автодорогах півночі Одеської області.

Поліцейські попереджають водіїв про складну ситуацію на дорогах у зв'язку з істотним погіршенням погоди і радять не їздити на особистому транспорті. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Одеського регіону (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Сніг, подекуди дощі й ожеледь ускладнюють рух транспорту на автодорогах у північному напрямку регіону – Кодимському, Подільському, Любашівському, Ширяєвському, Балтському районах", – йдеться у повідомленні.

Сніг призвів до заторів на дорогах Одещини ГУ Нацполіції в Одеській області

Поліція закликає водіїв бути максимально уважними та обережними на дорозі, строго дотримуватися ПДР і пам'ятати про взаємоповагу до інших учасників дорожнього руху.

"Якщо ви все ж таки потрапили у скрутне становище на автошляху, телефонуйте на спецлінію "102", – додали в поліції.

Сніг призвів до заторів на дорогах Одещини ГУ Нацполіції в Одеській області

Сніг призвів до заторів на дорогах Одещини ГУ Нацполіції в Одеській області

Сніг призвів до заторів на дорогах Одещини ГУ Нацполіції в Одеській області

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, вдень 3 грудня в Україні трапився армагеддон через перший сніг. На автошляхах країни відбулися більше сотні аварій.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram