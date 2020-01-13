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13 січня • оновлено в 11:40
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На Донбасі помер військовий лікар з Ізмаїла: що про нього відомо

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У зоні проведення Операції об'єднаних сил помер військовий медик, екс-керівник Ізмаїльського прикордонного госпіталю в Одеській області Олександр Булик. На 48 році життя у нього відмовило серце.

Після служби в Ізмаїльському прикордонному госпіталі Олександр продовжив військову кар'єру в Ізмаїльській прикордонній комендатурі швидкого реагування (ПКШР - спецназ ДПСУ), звідки пізніше був направлений на службу в зону ООС (щоб переглянути фото, доскролльте сторінку до кінця).

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11 січня Олександра Булика провели в останній шлях рідні і близькі, побратими і земляки. Військового лікаря поховали в його рідному місті Великі Мости Львівської області, де 11 січня було оголошено днем жалоби.

На Донбасі помер військовий лікар з Ізмаїла Олександр Булик

На Донбасі помер військовий лікар з Ізмаїла Олександр Булик

Facebook Кінологічного навчального центру

На Донбасі помер військовий лікар з Ізмаїла Олександр Булик

На Донбасі помер військовий лікар з Ізмаїла Олександр Булик

Facebook Кінологічного навчального центру

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку 2019 року бойові втрати української армії у війні на Донбасі склали 97 загиблих. Внаслідок боїв були поранені 499 українських військовослужбовців, ще 78 отримали інші пошкодження.

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Україна Одеса
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новини Одеси
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