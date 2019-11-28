Моряк з Одеси таємниче зник в Індійському океані: що відомо

В Індійському океані пропав моряк-одесит. Хлопець безслідно зник з борта контейнеровозу THALASSA PATRIS, на якому він встиг попрацювати всього 4 дні. Зникнення 24-річного Владислава Маслова команда судна виявила біля узбережжя Шрі-Ланки 23 листопада.

Як повідомила OBOZREVATEL сестра зниклого Євгенія Савіщєва, - вона дізналася про подію від представників судновласника. У свою чергу, дружині Владислава про подію повідомив капітан, та й то - лише на третю добу після зникнення. За словами Євгенії, весь цей час контейнеровоз продовжував слідувати своїм курсом. Тобто, виявивши зникнення людини з борту, команда і, в першу чергу, капітан, не підняла тривогу і не запросила допомогу від рятувальних і пошукових служб ближніх держав.

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За словами сестри Владислава, останній раз він читав повідомлення в месенджері 22 листопада. А день потому його телефон перестав відповідати на дзвінки. На даний момент відомо, що, через 5 днів з моменту зникнення, капітан погодився повернутися в район, де інші члени екіпажу бачили Владислава останній раз. Але на даний момент судно продовжує слідувати в один з портів Греції, оскільки, як повідомив родичам капітан, - на воді нічого виявлено не було. При цьому, екіпаж контейнеровозу чомусь не повідомляє про подію ні екіпажам зустрічних судів, ні владі ближніх держав, які могли б організувати в Індійському океані повноцінну пошуково-рятувальну операцію.

З контейнеровоза в Індійському океані зник українець marinetraffic.com

Родичі зниклого одесита підозрюють, що він досі може перебувати на судні, на борту якого сталося щось, про що команда намагається замовчати. В умовах повної невизначеності таку версію висунув батько моряка, який сам моряк з багаторічним досвідом.

З контейнеровоза в Індійському океані зник українець marinetraffic.com

"Зараз дипломати намагаються домогтися, щоб судновласник дав дозвіл потрапити родичам на борт, коли судно буде в порту в Єгипті, в районі 1 грудня. Туди хочемо зайти з поліцією. Потрібно допитати екіпаж", - розповіла сестра зниклого Євгенія Савіщєва.

Родині вже вдалося домогтися оголошення зниклого в міжнародний розшук по лінії Інтерполу. Також родичам вдалося залучити до пошуків Нацполіцію, посольства і консульства України в Сінгапурі, Шрі-Ланці, Індії. Про подію повідомлено також главу порту Коломбо, і представників Міжнародної федерації транспортних робітників.

Також до вирішення ситуації підключився МЗС. Як повідомив заступник директора департаменту консульської служби міністерства Василь Кирилич, - в МЗС про ситуацію знають, і вже працюють над подальшими кроками на дипломатичному рівні.

Контейнеровоз THALASSA PATRIS належить компанії Еnese з реєстрацією в Сінгапурі і штаб-квартирою на Кіпрі. Судно йде в один з портів Греції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Тихому океані виявлено мексиканських рибалок, які майже рік вважалися зниклими без вісти. Ще двоє їхніх колег вважаються загиблими. Як повідомив представник рибальської компанії Koo's Fishing Co. Ltd., рибалки зникли в океані ще у вересні минулого року.

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