Море квітів і сльози: з'явилися фото з похорону студенток, що згоріли в Одесі

В Одесі вранці 26 грудня попрощалися з двома жертвами пожежі в коледжі економіки та права – студентками Катериною П'яночкіною та Юлією Маркіною.

Обом дівчатам було всього по 16 років. Попрощатися із загиблими прийшли родичі, друзі та однокурсники, а також звичайні одесити, пише видання "УСІ" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі попрощалися з двома студентками, загиблими в пожежі usionline.com

Після прощання з Юлією Маркіною всі охочі поїхали на автобусах у Красносілку під Одесою, де її поховають на місцевому кладовищі. Катю ж П'яночкіну поховають у самій Одесі.

Фото з похорону Катерини П'яночкіної usionline.com

Нагадаємо, що після трагедії OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися з батьком Каті, В'ячеславом.

Він розповів, що перед пожежею дочка перебувала в аудиторії на 4-му поверсі коледжу. Коли з'явилися перші звістки про пожежу, викладачка вирішила вийти і подивитися, що трапилося. А Катерині вона сказала, що якщо вона не повернеться, щоб та тікала. Викладачка спокійно взяла сумку і пішла. А дівчинка, коли зрозуміла, що задихається, почала дзвонити батькові і благати: "Татусю, викладачка вийшла, а я задихаюся, врятуй мене". Вони разом із подружкою бігли сходами, тримаючись за руки. Але в якийсь момент Катя впала і випустила руку, а подругу знесла навала студентів, які теж у паніці мчали вниз і кричали. Катя лишилася там і загинула.

Фото з похорону Катерини П'яночкіної usionline.com

Фото з похорону Катерини П'яночкіної usionline.com

Фото з похорону Катерини П'яночкіної usionline.com

Фото з похорону Катерини П'яночкіної usionline.com

Фото з похорону Катерини П'яночкіної usionline.com

Фото з похорону Катерини П'яночкіної usionline.com

Фото з похорону Юлії Маркіної usionline.com

Фото з похорону Юлії Маркіної usionline.com

Фото з похорону Юлії Маркіної usionline.com

Фото з похорону Юлії Маркіної usionline.com

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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