Море квітів і сльози: з'явилися фото з похорону студенток, що згоріли в Одесі

В Одесі вранці 26 грудня попрощалися з двома жертвами пожежі в коледжі економіки та права – студентками Катериною П'яночкіною та Юлією Маркіною.
Обом дівчатам було всього по 16 років. Попрощатися із загиблими прийшли родичі, друзі та однокурсники, а також звичайні одесити, пише видання "УСІ" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
В Одесі попрощалися з двома студентками, загиблими в пожежі
usionline.com
Після прощання з Юлією Маркіною всі охочі поїхали на автобусах у Красносілку під Одесою, де її поховають на місцевому кладовищі. Катю ж П'яночкіну поховають у самій Одесі.
Фото з похорону Катерини П'яночкіної
usionline.com
Нагадаємо, що після трагедії OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися з батьком Каті, В'ячеславом.
Він розповів, що перед пожежею дочка перебувала в аудиторії на 4-му поверсі коледжу. Коли з'явилися перші звістки про пожежу, викладачка вирішила вийти і подивитися, що трапилося. А Катерині вона сказала, що якщо вона не повернеться, щоб та тікала. Викладачка спокійно взяла сумку і пішла. А дівчинка, коли зрозуміла, що задихається, почала дзвонити батькові і благати: "Татусю, викладачка вийшла, а я задихаюся, врятуй мене". Вони разом із подружкою бігли сходами, тримаючись за руки. Але в якийсь момент Катя впала і випустила руку, а подругу знесла навала студентів, які теж у паніці мчали вниз і кричали. Катя лишилася там і загинула.
Фото з похорону Катерини П'яночкіної
usionline.com
Фото з похорону Катерини П'яночкіної
usionline.com
Фото з похорону Катерини П'яночкіної
usionline.com
Фото з похорону Катерини П'яночкіної
usionline.com
Фото з похорону Катерини П'яночкіної
usionline.com
Фото з похорону Катерини П'яночкіної
usionline.com
Фото з похорону Юлії Маркіної
usionline.com
Фото з похорону Юлії Маркіної
usionline.com
Фото з похорону Юлії Маркіної
usionline.com
Фото з похорону Юлії Маркіної
usionline.com
Як повідомляв OBOZREVATEL :
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